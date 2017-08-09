В Сумах реорганизуют управление комимущества

После увольнения Василия ЩЕРБАКА с должности начальника управления комимущества его никем не заменили и управление реорганизуют. Об этом сообщил директор Департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий КЛИМЕНКО, отвечая на вопрос журналиста «Панорамы».

«Кто сейчас вместо Василия Щербака возглавляет управление комимущества?», — спросили мы.

«Никто. В связи с реструктуризацией структура будет изменена. Управление имущества не будет, будут два отдела», — ответил Юрий Клименко.

По его словам, на данный момент никаких исковых заявлений от Василия Щербака не поступало.

Напомним. 19 августа мэр Сум подписал распоряжение о прекращении службы в органах местного самоуправления Василия Щербака в связи с нарушением присяги.

21 августа это распоряжение вручили начальнику горуправления коммунального имущества. Под нарушением присяги подразумевается вождение в нетрезвом состоянии, что подтверждено решениями судов первой инстанции и апелляции. Авария с участием Щербака произошла 15 марта: чиновник на Toyota сбил троллейбусную опору. Тогда у него зафиксировали 2,36 промилле алкоголя в крови. Это почти в 12 раз превышает норму.

Василия Щербака неоднократно увольняли и во времена мэра Геннадия Минаева и в период Александра Лысенко, но он восстанавливался через суд.