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04.05 Четверг

В Сумах разворот легковушки сбил мотоциклиста

Сегодня, 09:43 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах разворот легковушки сбил мотоциклиста

3 мая в 16:20 на ул. Линейной в Сумах 47-летний местный житель за рулем автомобиля Samand LX, выполняя разворот, не убедился в отсутствии препятствия и допустил столкновение с мотоциклом МЕ 1036. В результате столкновения 32-летний мотоциклист получил закрытый перелом левой голени и был госпитализирован в ортопедию областной клинической больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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