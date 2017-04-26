3 мая в 16:20 на ул. Линейной в Сумах 47-летний местный житель за рулем автомобиля Samand LX, выполняя разворот, не убедился в отсутствии препятствия и допустил столкновение с мотоциклом МЕ 1036. В результате столкновения 32-летний мотоциклист получил закрытый перелом левой голени и был госпитализирован в ортопедию областной клинической больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В Сумах разворот легковушки сбил мотоциклиста
Сегодня, 09:43 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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