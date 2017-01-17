В Сумах продолжается борьба за психдиспансер

Почти двадцать лет родители и опекуны психически больных борются за то, чтобы их детей лечили в нормальных условиях и предоставляли качественную медицинскую помощь. И вот когда, казалось бы, их слова услышали и новое здание, специально предназначенное для людей с психическими отклонениями достроено, власти и руководство областного управления здравоохранения представляют программу развития КУ Сумского облсовета «Сумская областная кличическая больница». Согласно программе намеривается передать часть помещений новопостроеного психоневрологического диспансера – областной больнице. Родственники психически больных не особо рады такому повороту событий, поскольку 17 лет их борьбы, по их мнению, пойдет насмарку, а их дети станут опять никому не нужные.

Люди всячески высказывают свое негодование происходящим. В Фейсбуке начали появляться гневные посты, в которых призывают проводить реорганизацию не за счет психически больных.

«Витратити з держ. бюджету (а не обласного) 180 млн. гривень на новий психоневрологічний диспансер і реорганізувати його під відділення обласної лікарні — яскравий показник того що влада збирається вкотре «кинути» через одне місце психічно хворих. До речі, які й надалі будуть лікуватися у жахливих умовах( якщо це можна назвати лікуванням). Я не проти покращення умов у обласній лікарні, але не за рахунок же психічно хворих! Відмовтеся від цієї ідеї, не налаштовуйте ще більше проти себе людей! Де люди, там і перемога! Будьте благоразумними. Ви не встигнете зробити це до літа-осені, а це може боляче вдарити по вашому і так низькому рейтингу» — написал на своей странице в фейсбук Александр Фирст.

Глава общественного объединения детей-инвалидов и молодежи с ДЦП «Наша родина» вместе с родителями психически больных уже написали открытое письмо к министру здравоохранения Уляне СУПРУН. Они требуют прекратить передачу помещений Сумского областного психологического диспансера, а также просят разобраться в противозаконных действиях главврача областной больницы Гороха В.В., а также начальника управления здравоохранения Сумской ОГА. В противном случае – оставляют за собой право на акции протеста и митинги под стенами министерства здравоохранения.