Утром в понедельник 20 февраля около 8 утра в Сумах водитель маршрутного такси Рута, выезжая с автостанции, не дал преимущества в движении автомобилю ВАЗ, который двигался по главной дороге по ул. Первомайской. Произошло столкновение. «Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Водители отказались от фиксации ДТП сотрудниками патрульной службы и составили европротокол», — сообщил «Панораме» пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ.
В Сумах пригородная маршрутка попала в ДТП (фото)
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