Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.02 Понедельник

В Сумах пригородная маршрутка попала в ДТП (фото)

Сегодня, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

Утром в понедельник 20 февраля около 8 утра в Сумах водитель маршрутного такси Рута, выезжая с автостанции, не дал преимущества в движении автомобилю ВАЗ, который двигался по главной дороге по ул. Первомайской. Произошло столкновение. «Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Водители отказались от фиксации ДТП сотрудниками патрульной службы и составили европротокол», — сообщил «Панораме» пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ.

Напечатать Письмо автору Просмотров 369 Комментариев 0

читайте также
Накануне праздника в Сумах такое можно увидеть (фотофакт) 4 фото
Накануне праздника в Сумах такое можно увидеть (фотофакт)
29.12.2016, 13:27 Новость
Панорама Панорама 29.12.2016, 13:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 473 Комментариев 0
«Зрада зрадна» в Сумах (фотофакт) 2 фото
«Зрада зрадна» в Сумах (фотофакт)
29.12.2016, 12:55 Новость
Панорама Панорама 29.12.2016, 12:55 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 414 Комментариев 0
В Сумах быдло напомнило о себе (фотофакт) 3 фото
В Сумах быдло напомнило о себе (фотофакт)
28.12.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 28.12.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 098 Комментариев 0
Налетай! Ярмарка в Сумах
Налетай! Ярмарка в Сумах
27.12.2016, 18:03 Новость
Панорама Панорама 27.12.2016, 18:03 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 267 Комментариев 0
Сумы снова без логотипа
Сумы снова без логотипа
21.12.2016, 18:07 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.12.2016, 18:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 102 Комментариев 0
Гибридная жизнь
Гибридная жизнь
21.12.2016, 17:31 Блог
Соломон Слабоженский Соломон Слабоженский 21.12.2016, 17:31 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все Просмотров 72 Комментариев 0
Вот тебе и переход! ДТП в Сумах
Вот тебе и переход! ДТП в Сумах
16.12.2016, 13:05 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.12.2016, 13:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 812 Комментариев 0
Сумские дорожники сражают 1 фото
Сумские дорожники сражают
16.12.2016, 07:19 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 201 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Александр Бугайчук: «Пневмоаудит позволяет найти источники экономии»
15.02.2017, 12:22
admin admin 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 447 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 349 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы инициативу института национальной памяти относительно переноса и сокращения праздников в Украине?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
Сегодня, 17:59
admin admin Сегодня, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 3 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
16.02.2017, 18:08
admin admin 16.02.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Компания «Нова Пошта» доставит ваш груз в любую точку Украины
16.02.2017, 15:01
admin admin 16.02.2017, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 1
Покупаем алюминиевые профили в компании «ВиЯр»
14.02.2017, 20:16
admin admin 14.02.2017, 20:16 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
В Сумах открыли памятный знак в честь героев Небесной Сотни (фото)
Интересно, как можно кусок камня называть "памятником"? В Сумах каждый второй "памятник" - это каменная глыба или надгробок с табличкой. ...
Сегодня, 13:25
Олексій Васильович Ленський к материалу
Страна фокусов
Міськгаз став розсилати листи ЩАСТЯ з попередженням про відключення. Я пропоную Миколі Клочку, Петру Порошенку, Володимиру Гройсману підти разом зі ...
18.02.2017, 17:51
Смарт к материалу
Суд да дело: домашний арест в Сумах (видео)
Ситуация уже становится ясной! Почитайте параллельно статьи про ООО "Пандеон". Со слов Овсиенко у них яко-бы сфабрикованные уголовные дела, незаконные ...
17.02.2017, 23:53
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII