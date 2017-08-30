В Сумах поезд сбил парня

В ночь на 5 сентября около железнодорожной остановки 58 км на ул. Добровольной в Сумах неустановленный поезд сбил 22-летнего парня. Житель Бурыни погиб на месте. Событие внесено в ЕРДР. Начато уголовное производство, в рамках которого полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и разыскивает свидетелей, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 5 сентября на территории Сумской области зафиксированы 59 несчастных случаев, в которых погибли 44 человека (в прошлом году на эту же дату – 130 с 81 погибшим).