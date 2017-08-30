В ночь на 5 сентября около железнодорожной остановки 58 км на ул. Добровольной в Сумах неустановленный поезд сбил 22-летнего парня. Житель Бурыни погиб на месте. Событие внесено в ЕРДР. Начато уголовное производство, в рамках которого полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и разыскивает свидетелей, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 5 сентября на территории Сумской области зафиксированы 59 несчастных случаев, в которых погибли 44 человека (в прошлом году на эту же дату – 130 с 81 погибшим).
В Сумах поезд сбил парня
Сегодня, 09:29 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
В ночь на 5 сентября около железнодорожной остановки 58 км на ул. Добровольной в Сумах неустановленный поезд сбил 22-летнего парня. Житель Бурыни погиб на месте. Событие внесено в ЕРДР. Начато уголовное производство, в рамках которого полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и разыскивает свидетелей, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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