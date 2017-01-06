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В Сумах перерасчета за тепло не будет

Сегодня, 09:22 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах перерасчета за тепло не будет

После обнародования информации о решении Временной административной коллегии АМКУ некоторые потребители стали обращаться к «Сумытеплоэнерго» за проведением перерасчета начислений за период с 1 ноября 2008 по 1 июля 2014 г. «Правовые основания для проведения перерасчета отсутствуют», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте компании.
«В період з 01.11.2008 р. по 01.07.2014 р., за який Ви просите провести перерахунок, ТОВ «Сумитеплоенерго» нараховувало населенню плату за послуги з централізованого опалення у розмірі економічно обґрунтованих двоставкових тарифів на послуги з централізованого опалення, затверджених уповноваженим органом – Виконавчим комітетом Сумської міської ради рішеннями №488 від 10.10.2008 р., №830 від 28.12.2010 р. які є законними, були чинними в період їх застосування і підлягали обов’язковому виконанню згідно з ст.144 Конституції України…. Викладені факти свідчать про відсутність правових підстав для проведення перерахунку», — сказано в сообщении.

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