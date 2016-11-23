В Сумах парень полез в петлю

10 января в сарае по месту жительства в Конотопском районе повесилась 65-летняя женщина, которая в последнее время находилась на учете в психдиспансере. В этот же день в ЦГБ после попытки неудачного суицида доставлен 29-летний сумчанин с диагнозом «странгуляционная асфиксия», — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 10 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 7 человек (в прошлом году на эту же дату – 8).