10 января в сарае по месту жительства в Конотопском районе повесилась 65-летняя женщина, которая в последнее время находилась на учете в психдиспансере. В этот же день в ЦГБ после попытки неудачного суицида доставлен 29-летний сумчанин с диагнозом «странгуляционная асфиксия», — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 10 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 7 человек (в прошлом году на эту же дату – 8).
В Сумах парень полез в петлю
Сегодня, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
10 января в сарае по месту жительства в Конотопском районе повесилась 65-летняя женщина, которая в последнее время находилась на учете в психдиспансере. В этот же день в ЦГБ после попытки неудачного суицида доставлен 29-летний сумчанин с диагнозом «странгуляционная асфиксия», — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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