В Сумах нетрезвый пешеход угодил под колеса

16 ноября около 13:30 в районе д. №69 на ул. Выгонопоселенской в Сумах 26-летний водитель легкового автомобиля Geely совершил наезд на пешехода, который был навеселе. В результате 28-летний сумчанин с закрытым переломом правого бедренной ости госпитализирован в ортопедию ЦГБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 16 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 299 ДТП, в которых 47 человек погибли и 306 пострадали.