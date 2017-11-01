16 ноября около 13:30 в районе д. №69 на ул. Выгонопоселенской в Сумах 26-летний водитель легкового автомобиля Geely совершил наезд на пешехода, который был навеселе. В результате 28-летний сумчанин с закрытым переломом правого бедренной ости госпитализирован в ортопедию ЦГБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 16 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 299 ДТП, в которых 47 человек погибли и 306 пострадали.
В Сумах нетрезвый пешеход угодил под колеса
Сегодня, 09:36 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
16 ноября около 13:30 в районе д. №69 на ул. Выгонопоселенской в Сумах 26-летний водитель легкового автомобиля Geely совершил наезд на пешехода, который был навеселе. В результате 28-летний сумчанин с закрытым переломом правого бедренной ости госпитализирован в ортопедию ЦГБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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