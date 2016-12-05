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В Сумах на Покровской площади одели деревья (фото)

05.12.2016, 17:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

Акция под названием «Знак тепла і допомоги» стартовала в субботу 3 декабря недалеко от памятника сахару на Покровской площади. Несколько активистов общественной организации «Евромайдан» вышли поддержать бездомных людей. Они развесили на деревьях теплые вещи, шарфики и перчатки, чтобы любой нуждающихся в них прохожий подошел и снял что-то для себя. «Сейчас очень тяжело бездомным людям, на улице морозы и сильный снег. А помочь им очень легко. У каждого из нас есть ненужные теплые вещи. Их можно не выбрасывать, а вывесить на дерево, на веревочку, оставить на лавочке для того, кому они действительно нужны. Мы хотим, чтобы люди увидели, как легко делать добро. Хотелось бы обратиться и к мэру, чтобы он выделил место, установил вешалки, где люди бы оставляли такие вещи, а бездомные могли их там найти. Мы будем повторять такие акции. К нам уже захотели присоединиться жители ул. Ковпака. Мы продолжаем собирать вещи и вывешивать их в тех местах, где бывают бездомные люди», — рассказывает глава ГО «Евромадан».
Организаторы «теплой» акции переживали, что их могут обвинить в захламлении города, но на самом деле укутанные в шарфики деревья зимой смотрятся очень красиво. Сегодня таких «одетых» деревьев на Покровской плоди четыре, дальше их может быть больше. Присоединиться к этой акции призывают всех желающих. Для этого не обязательно приезжать в центр, а сделать это можно у себя во дворе, по пути на работу или учебу.

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  • Анархист
    Анархист | Вчера, 21:37

    Та це ж долбо*бизм! Зачем засорять город? Та возьмите и так раздайте бездомным.

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