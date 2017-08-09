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В Сумах на Героев Сумщины обустраивают тротуар с велодорожками (фото)

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

На прошлой неделе начаты работы по благоустройству тротуара с обустройством велодорожек на ул. Героев Сумщины (со стороны сквера и библиотеки). Работы планируют завершить через 3 недели. Стоимость работ – 1,5 млн грн.
Как сообщил советник городского головы по вопросам благоустройства Владимир ШИЛОВ, работы ведутся по заказу Департамента инфраструктуры. «Это уже третий проект. Аналогичные на ул. Прокофьева и Харьковской, где ремонтируют тротуары и обустраивают на них велодорожки с одной стороны в двух направлениях. На ул. Прокофьева на велодорожке сделали трафарет и здесь тоже сделают. Протяженность на ул. Героев Сумщины около 900 м. В этом году сделают тротуар со стороны библиотеки, на следующий год — с другой», — сообщил он.

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