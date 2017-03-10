8 мая в 2:20 на автодороге по ул. Г. Нарбута в Сумах во время движения автомобиля ВАЗ 21087 под управлением 29-летнего сумчанина из него выпала 30-летняя сумчанка. В результате пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы надбровного участка, грудной клетки и левого голеностопа. Пострадавшая госпитализирована в нейрохирургию областной больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В Сумах из машины выпала девушка
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