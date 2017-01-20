В Сумах грядет большая чистка (фото)

Месячник благоустройства в Сумах начнется не с 27 марта, как планировалось ранее, а с 12 марта. Продлиться месячник до 14 апреля. Наводить усиленно порядок будут в пятницу и субботу 17-18 и 24-25 марта. Решение об этом принято сегодня на внеочередном заседании исполкома. В специальных «додатках» оговорены все мероприятия на объектах и территориях. В генеральной уборке примут участие сотрудники городских предприятий и учреждений.

Как некоторые улицы областного центра выглядят сегодня смотрите на фото.