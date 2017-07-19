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В Сумах градсовет забраковал два проекта

Вчера, 09:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура, Общество Регион: Сумы
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В Сумах градсовет забраковал два проекта

27 июля в Сумах состоялось очередное заседание архитектурно-градостроительного совета. На повестке дня рассматривали два проекта: торгово-гостиничный комплекс с апартаментами и улучшенными номерами и реконструкция кафе «Бистро».

Торгово-гостиничный комплекс с апартаментами по ул. Ковпака, 59/4 предусматривал торговую зону на первом этаже здания и апартаменты на остальных 9 этажах. Изначально был спроектирован храм на территории застройки, но эту идею заменили зеленой зоной – парком украинско-азербайджанской дружбы. По проекту, в парке должны располагаться два памятника – украинскому философу Григорию Сковороде и азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. Кроме этого в парковой зоне должен быть музыкальный фонтан и Дом Чаю. Автором проекта является проектная организация — ООО «Архитектурный центр» , главный архитектор которой — Владимир Быков. Проект не утвердили.
Реконструкция кафе “Бистро” по ул. Набережная р. Стрелка несет за собой не только реконструкцию кафе, а застройку целого исторического квартала. По задумке главного архитектора Александра Шахова это должен быть культурно-оздоровительный комплекс для детей и молодежи. Вот только при защите проекта он оговорился и назвал его торговым. Строительство комплекса нарушает государственные строительные нормы, в частности расстояние до реки Стрелка, и возможно ее перекрытие на месте постройки. Это вызвало вопросы у архитекторов из совета, на что заказчик Алексей Гусев стал предъявлять документы и добавил: “Я являюсь хозяином и со мной нужно считаться ”. Также заказчик имел конфликты с присутствующими в зале. В итоге проект отправили на дальнейшую разработку до утверждения детального плана территории и изменений в генплане города.

Алина Винниченко
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