В Сумах горели автомобили

7 января в Сумах на ул. Ремесленной зафиксировано возгорание двух автомобилей. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, у автомобиля Toyota Rav, принадлежащего 40-летнему местному жителю, поврежден моторный отсек и салон, а также правая передняя часть автомобиля. Пострадал и находящийся рядом Hyundai Santa Fe, принадлежащий 55-летнему местному жителю. Обстоятельства произошедшего выясняются, устанавливаются причины возгорания.