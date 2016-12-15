7 января в Сумах на ул. Ремесленной зафиксировано возгорание двух автомобилей. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, у автомобиля Toyota Rav, принадлежащего 40-летнему местному жителю, поврежден моторный отсек и салон, а также правая передняя часть автомобиля. Пострадал и находящийся рядом Hyundai Santa Fe, принадлежащий 55-летнему местному жителю. Обстоятельства произошедшего выясняются, устанавливаются причины возгорания.
В Сумах горели автомобили
Сегодня, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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