16 апреля в 16:20 на ул. Кондратьева в Сумах 42-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и переломом костей таза его госпитализировали в нейрохирургию областной больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В Сумах автомобиль врезался в электроопору
Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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