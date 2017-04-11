В Сумах автомобиль врезался в электроопору

16 апреля в 16:20 на ул. Кондратьева в Сумах 42-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и переломом костей таза его госпитализировали в нейрохирургию областной больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.