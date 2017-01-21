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Суициды на Сумщине: и женщины не выдержали

Вчера, 13:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Суициды на Сумщине: и женщины не выдержали

1 февраля дома повесилась 36-летняя жительница одного из сел Путивльского района. 30 января в Глухове по месту жительства на поясе от плаща повесилась 59-летняя женщина. Тело направлено в морг для экспертизы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 1 февраля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 22 человека (в прошлом году на эту же дату – 20).

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