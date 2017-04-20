Суицидальный уикенд на Сумщине

За последние три дня на территории Сумской области добровольно ушли из жизни шестеро.

9 июня дома в Тростянецком районе повесилась 87-летняя женщина, а в Лебединском районе – 53-летний мужчина.

10 июня возле озера в с. Правдюки Роменского района на дереве повесился 42-летний мужчина. В Лебедине по месту жительства – 52-летний.

11 июня в Ахтырке по месту жительства сожительницы повесился 39-летний житель Черкасской области. В Шостке в лесополосе возле местного тубдиспансера — 26-летний местный житель, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 11 июня на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 124 человека (в прошлом году на эту же дату – 135).