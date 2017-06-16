Суицидальный уикенд на Сумщине

4 августа на территории хозяйства по месту жительства повесилась 86-летняя женщина. 5 августа в Краснополье в доме по месту жительства повесился 51-летний мужчина, при жизни злоупотребляющий спиртным. В этот же день в Путивле аналогичным способом закончила жизнь 48-летняя онкобольная женщина.

6 августа дома в Сумах повесился 55-летний мужчина. При осмотре трупа следов насильственной смерти не выявлено.

В этот же день с места жительства в нейрохирургию Краснопольской ЦРБ доставлена 20-летняя местная жительница, которая в состоянии алкогольного опьянения пыталась повеситься. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 6 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 173 человека (в прошлом году на эту же дату – 188).