Суицид на Сумщине

11 января на дереве в овраге в Ромнах повесился 59-летний мужчина – житель Роменского района. Полиция не обнаружила ни предсмертной записки, ничего другого, указывающего на причины, побудившие к самоубийству, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 11 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 8 человек (в прошлом году на эту же дату – 8).