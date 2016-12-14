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Суицид на Сумщине

Сегодня, 08:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Суицид на Сумщине

11 января на дереве в овраге в Ромнах повесился 59-летний мужчина – житель Роменского района. Полиция не обнаружила ни предсмертной записки, ничего другого, указывающего на причины, побудившие к самоубийству, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 11 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 8 человек (в прошлом году на эту же дату – 8).

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