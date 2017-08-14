Страсти на Сумщине: суицид из-за ревности

2 октября в Шосткинском районе 35-летний мужчина на почве ревности к сожительнице порезал себе вены на шее, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 1 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 227 человек (в прошлом году на эту же дату – 231).