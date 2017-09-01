Станислав ДУГИН: «Настоящий преподаватель должен уметь поставить себя на место ученика»

Наверное, если бы в школе Станиславу Петровичу сказали, что он выучит не один, а три иностранных языка, станет автором учебных пособий или как минимум поступит на иняз, то для школьника с посредственными знаниями и не заинтересованного этим предметом вряд ли бы это прозвучало серьезно. Сегодня сумчанин Станислав Дугин — не только автор множества самоучителей иностранных языков, но еще и автор уникальной методики изучения английского языка. С преподавателем инновационного центра внешкольного образования Creative mind Станиславов Петровичем Дугиным говорили по случаю Дня учителя и не только, о сложностях изучения языков и важности участия в этом процессе взрослых.

r: Раскажите о себе и о том, как вы пришли в эту профессию? Почему решили связаться с иностранными языками?

Станислав Дугин: Учился в Сумском педагогическом институте, факультет иностранных языков. Желание изучать английский язык появилось в армии — случайно попался учебник английского языка для студентов-заочников политехнических вузов. Не знаю почему, но я его зачитал до дыр и твердо решил после армии поступать на иняз. И еще мне очень хотелось поступать туда и, случайно встретив свою школьную учительницу иностранного языка, небрежно сказать ей, что учусь на инязе! Больше тройки мне и моему другу она никогда не ставила.

r: Как автор методики расскажите о ее возникновении, об особенностях, преимущестах и достоинствах.

С.Д.: Лет десять тому назад, когда мне приходилось активно заниматься репетиторством, у меня появился новый ученик — мальчик девяти лет. Учить английский хотела его мама, а не он. А у меня и была, и есть одна атипедагогическая черта: если ученик не хочет учиться, я не хочу в 1000 раз больше. Если ученик хочет учить английский язык — я очень хочу помочь ему в этом. В общем, я предложил маме этого мальчика заниматься вместе с ним на равных. И вдруг все пошло! Детям нравится, когда родители делают что-то с ними вместе.

r: Родители и дети за одной партой — почему? Насколько охотно взрослые садятся за парты со своими детьми? Какой это дает эффект?

С.Д.: По-настоящему учить иностранный язык нелегко. У нас — у меня и у родителей — одна задача — помочь детям понять, разобраться в английском языке. Джордж Оруэлл в своем эссе «Английский язык» сказал примерно следующее: «Английский нельзя выучить, его надо понять; говорить по-немецки — наука, говорить по-английски — искусство. А чтобы понять что-то новое, его надо сравнить с тем, что ты знаешь — с родным языком, в данном случае. Родители понимают все значительно быстрее — это естественно. Следовательно, у них есть возможность помочь своему ребенку. Эта «система» или «методика» (не люблю эти слова) — для сознательных родителей.

r: Что для вас самое сложное и самое интересное в преподавании?

С.Д.: Самое интересное и самое-самое сложное — объяснить очень просто сложные вещи. Ну и главное, конечно, — выдать результат. Сколько раз так было: приходят 8-9-классники, не умеющие сказать по-английски даже самое простое предложение, а через год все меняется. Изучать иностранные языки легко, но если человек этого хочет.

r: Приходилось ли вам работать переводчиком? Что для вас ваша профессия?

С.Д.: Переводчиком официально не работал, хотя много переводил, когда был в Англии, да и здесь тоже — для друзей и знакомых. Могу сказать одно: можно в совершенстве знать иностранный язык, но при этом не уметь его преподавать. И вообще, я уверен, что основной чертой хорошего, то есть настоящего, преподавателя должно быть умение поставить себя на место ученика, а следовательно, найти простые и понятные слова, чтобы объяснить учебный материал, и этому не научит никакой пединститут или университет.

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Пресс-досье

Станислав Петрович Дугин

Родился в 1955 году в Сумах в семье рабочих. Окончил школу №2. В 1973-1975 гг. служил в спортивной роте в Венгрии. Окончил факультет иностранных языков Сумского пединститута. Мастер спорта по легкой атлетике. Работал тренером в ДЮСШ Голубничего. В 2001 году вышел первый самоучитель английского Станислава Дугина — «Экспресс-курсы английского языка без репетитора». Автор нескольких десятков пособий для изучения иностранных языков (английского, немецкого и французского), многие из которых по нескольку раз переиздавались.

«Панорама» №41