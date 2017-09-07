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Смертельный ремонт: на Сумщине разбился пенсионер

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Смертельный ремонт: на Сумщине разбился пенсионер

1 ноября в одном из сел Кролевецкого района 70-летний мужчина во время ремонта крыши не удержал равновесие и упал. От полученных травм он умер на месте, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 1 ноября на территории Сумской области зафиксированы 78 несчастных случаев, в котором погибли 55 человек (в прошлом году на эту же дату – 147 с 92 погибшими).

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