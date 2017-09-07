Смертельный ремонт: на Сумщине разбился пенсионер

1 ноября в одном из сел Кролевецкого района 70-летний мужчина во время ремонта крыши не удержал равновесие и упал. От полученных травм он умер на месте, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 1 ноября на территории Сумской области зафиксированы 78 несчастных случаев, в котором погибли 55 человек (в прошлом году на эту же дату – 147 с 92 погибшими).