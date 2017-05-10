20 июня в Ахтырском районе произошел несчастный случай. 66-летний мужчина во время внешних ремонтных работ случайно прикоснулся к электропроводу, получил удар током и умер. Труп направлен в морг. Назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 20 июня на территории Сумской области зафиксированы 38 несчастных случая, в которых погибли 24 человека (в прошлом году на эту же дату – 67 с 31 погибшим).
Смертельный ремонт на Сумщине
Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
20 июня в Ахтырском районе произошел несчастный случай. 66-летний мужчина во время внешних ремонтных работ случайно прикоснулся к электропроводу, получил удар током и умер. Труп направлен в морг. Назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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