Смертельный наезд на Сумщине

15 января на ул. Соборной в Белополье 58-летний сумчанин за рулем ГАЗели – маршрутки сообщением Сумы-Руднево совершил наезд на женщину-пешехода. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, от полученных травм 69-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи.

По данным полиции, с начала года в ДТП на Сумщине уже погибли четверо.