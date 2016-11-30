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Смертельный наезд на Сумщине

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Смертельный наезд на Сумщине

15 января на ул. Соборной в Белополье 58-летний сумчанин за рулем ГАЗели – маршрутки сообщением Сумы-Руднево совершил наезд на женщину-пешехода. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, от полученных травм 69-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи.
По данным полиции, с начала года в ДТП на Сумщине уже погибли четверо.

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