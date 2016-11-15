Смертельный кювет на Сумщине

В Кролевецком районе 3 января в 14:00 51-летний житель Черниговской области за рулем автомобиля ГАЗ 3110 превысил разрешенную скорость при движении на обледенелой дороге, не справился с управлением, съехал в кювет и допустил столкновение с деревом. Водитель погиб на месте ДТП, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.