В Кролевецком районе 3 января в 14:00 51-летний житель Черниговской области за рулем автомобиля ГАЗ 3110 превысил разрешенную скорость при движении на обледенелой дороге, не справился с управлением, съехал в кювет и допустил столкновение с деревом. Водитель погиб на месте ДТП, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Смертельный кювет на Сумщине
Сегодня, 10:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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