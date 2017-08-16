7 октября в 5:38 на ул. Сумской в Ромнах 19-летний водитель автомобиля Audi A3 столкнулся с УАЗом под управлением 21-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель УАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и уши тела. 22-летний пассажир Audi погиб на месте события. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие смерть), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Смертельное ДТП в Ромнах
Сегодня, 11:36 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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