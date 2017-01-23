22 февраля на автотрассе Сумы-Белополье-Глухов возле с. Гриценково Сумского района 45-летний водитель за рулем ВАЗ 21145 наехал на пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате наезда мужчина умер на месте события. Труп направлен в морг. Личность погибшего устанавливается, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 22 февраля с начала года на территории Сумской области произошло 34 ДТП, в которых 6 человек погибли и 59 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 55 ДТП, в которых 10 человек погибли и 74 пострадали).
Смертельное ДТП на Сумщине
Сегодня, 10:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
22 февраля на автотрассе Сумы-Белополье-Глухов возле с. Гриценково Сумского района 45-летний водитель за рулем ВАЗ 21145 наехал на пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате наезда мужчина умер на месте события. Труп направлен в морг. Личность погибшего устанавливается, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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