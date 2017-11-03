Смерть на Сумщине: неудачно упал

5 ноября на Сумщине произошел несчастный случай. 52-летний, не совсем трезвый, мужчина в собственном доме хотел попасть на чердак. Не удержал равновесие, упал и зацепился правой рукой за открытую дверь. Не известно сколько он так провисел, но его нашли мертвым. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 5 ноября на территории Сумской области зафиксированы 80 несчастных случаев, в котором погибли 58 человек (в прошлом году на эту же дату – 147 с 92 погибшими).