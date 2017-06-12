Смерть на дороге: лобовое столкновение на Сумщине

16 августа на автодороге около с. Шпилевка в Сумском районе 44-летний киевлянин за рулем автомобиля Volvo не справился с управлением автомобиля, машина выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с фурой MAN. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте события. Другим участникам аварии оказана медпомощь без госпитализации, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 16 августа с начала года на территории Сумской области произошло 225 ДТП, в которых 40 человек погибли и 286 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 316 ДТП, в которых 41 человек погиб и 391 пострадал).