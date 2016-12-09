Скатился: Клочко последний в рейтинге губернаторов

В рейтинге губернаторов, составленном газетой «Деловая столица» по итогам развития регионов по итогам трех кварталов 2016 г., Николай КЛОЧКО занимает 23-е место (у него – минус 110,5 баллов). Его позиция не изменилась – по итогам первого полугодия он также был 23 (минус 109 баллов). Его позиция изменилась не в лучшую сторону: по итогам развития регионов в 1 квартале 2016 г. он занимал 22-е, по итогам 2015 г. – 19-е место, по итогам трех кварталов 2015 г. он был 17-м. Таким образом за год он «скатился» на шесть позиций.

Рейтинг ДС составлен на основании данных Госстата.

Среди главных проблем региона — объем экспорта товаров из Сумщины в РФ за три квартала сократился на 21,1%, до $118,8 млн. В то же время динамика экспорта в ЕС увеличилась на 10,4%, до $110,9 млн, и уже почти сравнялись с объемами экспорта в РФ. Также заметный эффект дало увеличение экспорта в Турцию на 10,7% (до $22,9 млн), в Египет — на 11,6% (до $13,4 млн) и в Индию — в 7,4 раза (до $8,4 млн).

Стабильно «рубит» позиции губернатора высокая смертность и низкая рождаемость, долги по зарплате и динамика реальной зарплаты, сферы услуг и потребительских цен.