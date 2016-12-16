Самострел на Сумщине

2 февраля в Кролевце покончил жизнь самоубийством 30-летний ранее судимый мужчина: он выстрелил себе в висок из самодельного устройства, происхождение которого предстоит установить полиции. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

В этот же день в Шостке в подвальном помещении дома по месту жительства повесился 62-летний онкобольной мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 2 февраля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 24 человека (в прошлом году на эту же дату – 22).