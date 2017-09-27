В Ромнах сбили пешехода

15 ноября на бульваре Московском в Ромнах 32-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2106 допустил наезд на пешехода. В результате 57-летняя жительница Роменского района госпитализирована в Роменскую ЦРБ. Врачи диагностировали у нее перелом нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб шейного отдела позвоночника. Открыто уголовное производство, проводится следствие, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 15 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 298 ДТП, в которых 47 человек погибли и 305 пострадали.