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В Ромнах сбили пешехода

Сегодня, 09:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В Ромнах сбили пешехода

15 ноября на бульваре Московском в Ромнах 32-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2106 допустил наезд на пешехода. В результате 57-летняя жительница Роменского района госпитализирована в Роменскую ЦРБ. Врачи диагностировали у нее перелом нижней челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб шейного отдела позвоночника. Открыто уголовное производство, проводится следствие, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 15 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 298 ДТП, в которых 47 человек погибли и 305 пострадали.

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