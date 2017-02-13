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Резонансное дело в Сумах: будет сидеть до 21 апреля (видео)

Сегодня, 09:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика, Происшествия Регион: Сумы
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Резонансное дело в Сумах: будет сидеть до 21 апреля (видео)

В Заречном районном суде г. Сумы 24 февраля следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 апреля мужчине, который накануне взорвал банкомат и ранил полицейского. В удовлетворении ходатайства подозреваемого и защитника об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с применением залога отказано. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.
Как сообщает UA:СУМИ, о 35-летнем подозреваемом известно то, что он родился в Крыму, жил в Киеве, у него есть малолетний сын. «Мой подзащитный является героем АТО, он неоднократно получал награды, он не просто где-то в тылу находясь, числился в АТО, он непосредственно принимал участие в боевых действиях», — заявила адвокат подозреваемого Вафа Гусейнова.
Старший следователь Главного управления Нацполиции в Сумской области Сергей Приходченко, привел такие аргументы, прося суд взять Андрея Полевого под стражу: «Подозреваемый был задержан на месте преступления, и он пытался бежать, применял при этом огнестрельное оружие против полицейских. Считаю, что находясь на свободе, он может также совершить попытки к бегству. Поскольку за совершение указанных преступлений максимальная ответственность, если будет доказана его вина, возможное наказание пожизненным лишением свободы».

Как сообщает пресс-служба Заречного районного суда, мужчина подозревается в совершении уголовных преступлений, связанных с разбоем с нанесением тяжких телесных повреждений, с незаконным приобретением, хранением, ношением огнестрельного оружия и боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения, незаконное завладение транспортным средством, умышленное повреждение имущества. Он является жителем другой области, не имеет постоянной официальной работы, крепких социальных связей, что может препятствовать осуществлению надлежащего контроля его поведения и выполнения процессуальных обязанности.

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