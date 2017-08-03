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Прыжок с балкона и труп у завода: ЧП на Сумщине

Сегодня, 10:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Прыжок с балкона и труп у завода: ЧП на Сумщине

5 сентября в Белополье на территории собственного домохозяйства повесился 42-летний местный житель. В этот же день в Жовтневом Белопольского района около сахарного завода найден труп 45-летнего жителя соседнего села. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг. Открыто уголовное производство, в рамках которого будут установлены причины и обстоятельства случившегося.
Зафиксирована и неудачная попытка суицида. В травматологию Роменской ЦРБ доставлена 75-летняя женщина с переломом костей таза и расстройством личности. Проводится проверка. Полиция намерена установить, почему она решила выпрыгнуть с балкона квартиры на втором этаже, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 5 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 203 человека (в прошлом году на эту же дату – 214).

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