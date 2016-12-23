20 декабря Президент Украины назначил стипендии для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.
Согласно списку, опубликованном на сайте Президента Украины, стипендий удостоены и трое спортсменов Сумщины:
Дмитрий Петренко — чемпион Европы 2015 года по пулевой стрельбе (Сумская обл. и Харьковская обл.).
Василий МУКШИН — старший тренер сборной команды Украины по биатлону и тренер чемпиона мира 2015 Ярового М.В. (Сумская обл.).
Александр МУКШИН — тренер серебряного призера чемпионата мира 2015 года по биатлону Ковалевского А.А. (Сумская обл.)
Президент отметил спортсменов Сумщины
20 декабря Президент Украины назначил стипендии для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.
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