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Предприятие на Сумщине купит донецкая компания

Сегодня, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Экономика Регион: Сумщина
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Предприятие на Сумщине купит донецкая компания

Компания «Экопрод» (Донецкая область) намерена приобрести сельскохозяйственное ПАО «Искра» (Сумская область) у «Милкиленд Агро». Приобрести 20 млн именных простых акций, что составляет 98,15% уставного капитала предприятия, решил наблюдательный совет «Экопрод». Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

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