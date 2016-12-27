Компания «Экопрод» (Донецкая область) намерена приобрести сельскохозяйственное ПАО «Искра» (Сумская область) у «Милкиленд Агро». Приобрести 20 млн именных простых акций, что составляет 98,15% уставного капитала предприятия, решил наблюдательный совет «Экопрод». Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.
Предприятие на Сумщине купит донецкая компания
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