Полумеры для дороги: как поступают в Сумах (фотофакт)

Весна показала, где в Сумах ни проехать, ни пройти. Один из таких маршрутов – ул. Псельская.

«Назустріч Генеральному Консулу. Наступного тижня католицький костел у Сумах відсвяткує своє відродження. Справа в тому, що за совєтів тут зробили шкільний спортивний зал. Так радянська влада віддячила тим полякам, бельгійцям та іншим католикам, які на початку минулого століття на запрошення цукрозаводчика Харитоненка приїхали до Сум закладати основи машинобудування, що потім перетворилися на величезні заводи, відомі в усьому світі. За Незалежної України костел повернули, і сьогодні його прихожани займають дуже активну громадську позицію, проводять багато корисних заходів, у т.ч. допомагають родинам загиблих в АТО. На фото — дорога біля костелу на вул. Псільській, там ями вже третій рік по коліна, от і вирішили засипати їх цеглою. Бо чекають на дорогих гостей з Польщі на свято — Генерального Консула, сенатора, духовних осіб. Очевидно, дорога в такому стані — це теж своєрідна подяка міської влади сумським католикам. Любить у нас влада дякувати людям, подякує так, наче цеглиною у вікно…», — написал писатель Евгений Положий и выложил фото.