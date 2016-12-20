Полумера: в команде сумских перевозчиков заменили игрока

Судьба транспортного конкурса в Сумах решится 8 февраля. Именно в этот день суд рассмотрит апелляционной жалобу на определение Заречного районного суда, которое приостановило проведение конкурса по отбору перевозчиков. Пока же исполком на внеочередном заседании 26 января определился с временными исполнителями услуг. Они будут работать до тех пор, пока на маршруты не выйдут победители транспортного конкурса.

Все остается неизменным за исключением перевозчика по маршруту №11 «Тепличный-Тепличный». Вместо ФОП Овсянко его будет обслуживать СНД «Автотранс», который работает на пригородных и междугородних маршрутах. «У этого перевозчика достаточное количество транспорта и есть необходимые лицензии», — заявил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей ЯКОВЕНКО.

Принятое решение вступит в силу с момента обнародования на сайте Сумского горсовета.