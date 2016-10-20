Подстанцию «Сумы» ждет реконструкция

Азербайджанская Azenco одержала победу в международных торгах и проведет реконструкцию подстанции (ПС) 330 кВ «Сумы» за $10,81 млн, сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Участие в торгах приняли еще несколько компаний. Реконструкцию ПС 330 кВ «Сумы» планируется провести в рамках «Проекта по передаче электроэнергии – 2″, реализуемые совместно с международными финансовыми учреждениями.

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