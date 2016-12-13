11 января в 18:00 в Степановке 28-летний местный житель за рулем Kia Rio совершил наезд на 77-летнюю пенсионерку. В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, синяки, гематомы и гипертонический криз. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Под Сумами пенсионерка попала под «соседские» колеса
Сегодня, 12:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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