Под колеса на Сумщине попадает «и стар, и млад»

27 декабря в Конотопе 50-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 21093 совершил наезд на пешехода. В результате наезда 18-летняя конотопчанка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и была госпитализирована в местную ЦРБ.

В этот же день на ул. Прокофьева в Сумах под колеса Ситроена под управлением 47-летнего жителя областного центра угодила 78-летняя женщина-пешеход. Пострадавшая с открытым переломом правого локтя госпитализирована в ЦГБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 27 декабря с начала года на территории Сумской области произошло 465 ДТП с 624 пострадавшими (в прошлом году за аналогичный период – 566 ДТП, в которых пострадали 768 человек).