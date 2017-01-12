Петля и крысиный яд: как не хотят жить на Сумщине

22 января в одном из сел Белопольского района в доме знакомого повесился 36-летний житель Сумского района. При жизни злоупотреблял спиртным. В этот же день в Краснопольскую ЦРБ доставлена 34-летняя женщина с диагнозом «отравление крысиным ядом». Как выяснили медики, она пыталась покончить жизнь самоубийством.

21 января в Роменском районе по месту жительства повесился 24-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 22 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 14 человек (в прошлом году на эту же дату – 17).