22 января в одном из сел Белопольского района в доме знакомого повесился 36-летний житель Сумского района. При жизни злоупотреблял спиртным. В этот же день в Краснопольскую ЦРБ доставлена 34-летняя женщина с диагнозом «отравление крысиным ядом». Как выяснили медики, она пыталась покончить жизнь самоубийством.
21 января в Роменском районе по месту жительства повесился 24-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 22 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 14 человек (в прошлом году на эту же дату – 17).
Петля и крысиный яд: как не хотят жить на Сумщине
Сегодня, 11:51 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
22 января в одном из сел Белопольского района в доме знакомого повесился 36-летний житель Сумского района. При жизни злоупотреблял спиртным. В этот же день в Краснопольскую ЦРБ доставлена 34-летняя женщина с диагнозом «отравление крысиным ядом». Как выяснили медики, она пыталась покончить жизнь самоубийством.
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