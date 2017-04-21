Опасные пляжные находки на Сумщине

В водоемах нашей области продолжают находить возбудителей инфекционных заболеваний.

На этот раз Сумской областной лабораторный центр сообщил о стафилококке и кишечной палочке. Согласно лабораторным данным в Кролевецком районе — в трех пробах воды открытого водоема (пруд «Козин») обнаружен стафилококк. О неудовлетворительном состоянии воды направлено письмо — уведомление за №06-1 / 218 на имя председателя Кролевецкой РГА и председателя Кролевецкой городского совета.

В Ахтырском районе — в шести пробах воды открытых водоемов обнаружено лактозопозитивные кишечные палочки в количестве от 9500 на куб.дм до 24000 на куб.дм. В связи с этим были направлены уведомления мэру, директору лагеря «Космос» и и.о. начальника управления Госпродпотребслужбы в г. Ахтырка о неудовлетворительном состоянии воды в р. Ворскла.