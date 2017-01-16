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Опасно жить в Сумах

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Опасно жить в Сумах

Пока местная власть готовится наводить в городе порядок, горожане попадают в больницы.
7 февраля в нейрохирургическое отделение Сумской областной больницы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана затылочной части головы» госпитализирована 64-летняя жительница областного центра. Травмы женщина получила при падении. Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

P.S.Если бы хоть кто-нибудь доказал, что бездействие власти и коммунальников приводит к трагическим последствиям и они за это ответили гривнами, то, боюсь в Сумах, львиная часть бюджета ушла бы не на их зарплаты, а на выплату компенсаций горожанам за «вредные» условия жизни – со льдом под ногами и сосульками над головой и многим другим «неподобством».

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