Опасно жить в Сумах

Пока местная власть готовится наводить в городе порядок, горожане попадают в больницы.

7 февраля в нейрохирургическое отделение Сумской областной больницы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана затылочной части головы» госпитализирована 64-летняя жительница областного центра. Травмы женщина получила при падении. Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

P.S.Если бы хоть кто-нибудь доказал, что бездействие власти и коммунальников приводит к трагическим последствиям и они за это ответили гривнами, то, боюсь в Сумах, львиная часть бюджета ушла бы не на их зарплаты, а на выплату компенсаций горожанам за «вредные» условия жизни – со льдом под ногами и сосульками над головой и многим другим «неподобством».