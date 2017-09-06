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Общежития КРЗ в Сумах окружили глубоким рвом (фотофакт)

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

Рядом со спортивной школой-интернатом «Барса» в конце октября стартовали серьезные земельные работы, связанные с обеспечением водой и канализацией общежитий сахарного рафинадного завода.
К новому году жители смогут вздохнуть с облегчением, ведь проблема, с которой они живут уже десять лет, в скором времени может решиться.
По словам местных жителей, работы начали еще на прошлой неделе. За это время им несколько дней пришлось просидеть без воды. Не все знают, что же роют под их окнами. Мы уже писали ранее о том, что канализационные стоки мешают жить жителям и возможно несут угрозу экологическому состоянию реки Псел, которая находится рядом с ними. Заводские коммуникации были разрушены, в том числе и из-за взрывов на заводе.
В городском бюджете предусмотрено около 3 млн грн на реконструкцию этой канализации. Тендер летом выиграла сумская строительная компания » Сумбуд». Она уже приступила к работам на этом объекте.

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