Неудачный маневр на Сумщине уложил мопедиста в больницу

11 сентября в 11:58 в Тростянце 42-летний водитель на мопеде при осуществлении поворота налево выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем RENAULT Logan. В результате столкновения мопедист с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленными ранами на лице и ссадинами на лбу доставлен в травматологию Тростянецкой ЦРБ. Открыто уголовное производство по ч. по ч.1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.