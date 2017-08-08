На Сумщине жизнью не дорожат

25 сентября в сарае собственного домохозяйства в Великой Писаревке повесился 64-летний онкобольной ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся проверки и экспертизы.

В этот же день из окна квартиры на 10-м этаже многоэтажки на ул. Героев Крут в Сумах выбросилась 62-летняя женщина. Она оставила предсмертную записку, содержание которой не разглашается, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 25 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 218 человек (в прошлом году на эту же дату – 227).

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