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26.10 Четверг

На Сумщине женщина залезла в петлю

Сегодня, 10:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине женщина залезла в петлю

В Шостке 25 октября совершила суицид 42-летняя местная жительница. Оставлена предсмертная записка, содержание которой не разглашается. Начато уголовное производства, в рамках которого назначен ряд экспертиз для выяснения обстоятельств и причин смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 25 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 243 человека (в прошлом году на эту же дату – 249).

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