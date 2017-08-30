На Сумщине женщина залезла в петлю

В Шостке 25 октября совершила суицид 42-летняя местная жительница. Оставлена предсмертная записка, содержание которой не разглашается. Начато уголовное производства, в рамках которого назначен ряд экспертиз для выяснения обстоятельств и причин смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 25 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 243 человека (в прошлом году на эту же дату – 249).