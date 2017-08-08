На Сумщине Запорожец не заметил Мерседес

В 17:20 24 сентября в с. Свободное Великописаревского района 33-летний мужчина за рулем автомобиля ЗАЗ Славута, совершая поворот налево не убедился в отсутствии припятствия и столкнулся с автомобилем Мерседес, который его обгонял. В результате столкновения водитель запорожца с ушибленной раной левого бедра и грудной клетки слева госпитализирован в В.Писаревскую ЦРБ. Обе машины отправлены на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.