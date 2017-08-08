Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.09 Понедельник

На Сумщине Запорожец не заметил Мерседес

Сегодня, 11:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине Запорожец не заметил Мерседес

В 17:20 24 сентября в с. Свободное Великописаревского района 33-летний мужчина за рулем автомобиля ЗАЗ Славута, совершая поворот налево не убедился в отсутствии припятствия и столкнулся с автомобилем Мерседес, который его обгонял. В результате столкновения водитель запорожца с ушибленной раной левого бедра и грудной клетки слева госпитализирован в В.Писаревскую ЦРБ. Обе машины отправлены на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине достается пешеходам
На Сумщине достается пешеходам
08.08.2017, 07:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 08.08.2017, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 148 Комментариев 0
Сумские фискалы провели обыски на Киевщине (фото) 21 фото
Сумские фискалы провели обыски на Киевщине (фото)
07.08.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 07.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 268 Комментариев 0
Снова столкновение на Сумщине
Снова столкновение на Сумщине
07.08.2017, 07:26 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.08.2017, 07:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 341 Комментариев 0
На Сумщине застолье закончилось убийством
На Сумщине застолье закончилось убийством
03.08.2017, 17:19 Новость
Панорама Панорама 03.08.2017, 17:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 119 Комментариев 0
На Сумщине горело авто 2 фото
На Сумщине горело авто
03.08.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 03.08.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 122 Комментариев 0
Арест по 18 июля: суд на Сумщине 2 фото
Арест по 18 июля: суд на Сумщине
25.05.2017, 14:19 Новость
Панорама Панорама 25.05.2017, 14:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 124 Комментариев 0
На Сумщине перевернулась легковушка
На Сумщине перевернулась легковушка
25.05.2017, 13:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.05.2017, 13:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 146 Комментариев 0
На Сумщине пешеход внезапно вышел на дорогу
На Сумщине пешеход внезапно вышел на дорогу
25.05.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.05.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 176 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Відгуки про Сумський автомобільний ярмарок
Сегодня, 09:41
admin adminych admin adminych Сегодня, 09:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0
Как выжить инвесторам на Сумщине
Вчера, 16:27
admin adminych admin adminych Вчера, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 102 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 403 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные президентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 116 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 100 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Харчи не по карману (инфографика)
Ну как "жизнь по новому", не насытились? Кто-то ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ...
22.09.2017, 23:15
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото)
Нынешняя прокуратура продолжает дело УГОЛОВНИКА Януковича по рекомендациям нынешнего гаранта КОРРУПЦИИ и ей некогда расследовать зтот "распил" ибо заняты крышеванием ...
22.09.2017, 23:07
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине чиновник отделался штрафом
Так и здесь прокуратура будет покрывать своих подельников. Не зря же ВОРЫ и КОРРУПЦИОНЕРЫ пропихивали генпрокурором Луценко, который теперь говорит ...
22.09.2017, 23:02
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII