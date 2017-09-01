На Сумщине водитель погиб в водоеме

27 октября в Лебединском районе 65-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 212140 не справился с управлением машины, и вылетел в водоем. Машина перевернулась, водитель погиб, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие смерть).